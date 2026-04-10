Upaya menaikkan level pengelolaan zakat nasional kini kian nyata, dengan penekanan pada standarisasi dampak sebagai tolok ukur utama keberhasilan program.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Dompet Dhuafa di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026), yang bertujuan memperkuat ekosistem zakat nasional melalui transformasi yang lebih profesional dan terukur.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menyambut baik kehadiran Dompet Dhuafa sebagai mitra strategis dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Ia menegaskan, kolaborasi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS menjadi kunci dalam memperluas kemaslahatan umat.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman Dompet Dhuafa di kantor BAZNAS RI karena selama ini pikiran-pikiran dari LAZ memang sering kali lebih maju. Kita harus terus melanjutkan kolaborasi ini, mulai dari diskusi strategi hingga program agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Dalam arah kebijakan ke depan, BAZNAS menargetkan transformasi besar melalui penyelarasan konsep delapan asnaf ke dalam dimensi pembangunan modern, seperti sektor kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"PR kita adalah mentransformasi bagaimana konsep delapan asnaf itu, menjadi konsep-konsep kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Contohnya Ibnu Sabil/Fi Sabilillah, tidak cukup hanya dakwah dan advokasi, mungkin lebih tepat masuk dalam pembangunan umat," tuturnya.

Selain itu, BAZNAS akan memperkuat standardisasi ukuran keberhasilan program dengan mengacu pada data statistik nasional, termasuk indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan setiap program zakat memiliki dampak yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syariah.

Sodik juga menekankan, pengelolaan zakat tidak lagi cukup bersifat karitatif, melainkan harus bertransformasi menjadi program berbasis indikator keberhasilan yang konkret dan berkelanjutan.

“Di atas semua itu, pengelolaan zakat itu harus dilandasi oleh qolbu (hati) kita yang sama-sama qolbun salim. Qolbun salim, yang berjuang memajukan umat melalui zakat ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menyebut audiensi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi tata kelola zakat nasional, terutama setelah penetapan pimpinan BAZNAS periode 2026–2031.

Ia menyoroti pentingnya standardisasi metode pengukuran dampak zakat secara seragam agar kontribusi lembaga filantropi terhadap pembangunan ekonomi nasional dapat diukur secara akurat dan transparan.

Pertemuan tersebut juga membahas teknis kolaborasi di lapangan guna menghindari tumpang tindih program antar lembaga zakat.

Salah satu fokusnya adalah pembagian wilayah kerja yang lebih operasional, termasuk pemetaan penyaluran beasiswa pendidikan agar manfaat zakat dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa'adi, serta jajaran pimpinan lainnya, yakni Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Ending Syarifuddin, Idy Muzayyad, dan Neyla Saida Anwar.