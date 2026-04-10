Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam pengelolaan zakat melalui kegiatan Silaturahmi Halal Bihalal "Fundraising 1447 H bersama Gerakan Zakat Menguatkan Indonesia" yang digelar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis pasca-Idulfitri untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyatukan langkah dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menegaskan, penguatan kolaborasi antara BAZNAS dan LAZ menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat yang besar di Indonesia.

Menurutnya, potensi tersebut harus ditopang strategi matang, mulai dari penguatan sumber daya manusia, inovasi fundraising, hingga program pemberdayaan yang tepat sasaran.

“Melalui momentum halal bihalal ini, BAZNAS mengajak seluruh LAZ untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam fundraising. Potensi zakat yang besar harus diiringi dengan strategi, SDM, dan program yang terarah agar memberikan dampak maksimal bagi umat,” ujarnya.

Ekosistem Zakat Terintegrasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Waryono Abdul Ghafur, menekankan pentingnya membangun ekosistem zakat yang terintegrasi dan berbasis data.

Ia menilai, penggunaan data akurat menjadi kunci agar pendistribusian zakat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh mustahik.

“Kita perlu merumuskan langkah bersama dalam penguatan regulasi dan ekosistem zakat. Penggunaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci agar zakat dapat disalurkan secara tepat, khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan literasi zakat di masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

"Mudah-mudahan sinergi BAZNAS dan LAZ ini semakin kuat, karena judulnya adalah Zakat Menguatkan Indonesia,” katanya.

Grand Design Berbasis Dampak

Sementara itu, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menekankan, optimalisasi zakat tidak hanya berhenti pada penghimpunan, tetapi juga pada desain besar pendistribusian yang berorientasi dampak.

Ia menyebut, arah distribusi zakat perlu selaras dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Kita tidak hanya berbicara tentang potensi, tetapi juga bagaimana zakat didistribusikan secara strategis. Perlu ada desain besar yang mengarah pada kemaslahatan umat dan sejalan dengan SDGs,” ungkapnya.

Kolaborasi Inklusif Antar LAZ

Dari sisi LAZ, perwakilan Rumah Zakat menyampaikan apresiasi atas inisiatif BAZNAS dalam membuka ruang kolaborasi yang inklusif antar lembaga zakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus ditingkatkan, karena banyak manfaatnya bagi kita semua. Ke depan kami berharap baik itu program maupun kegiatan bisa terus dikolaborasikan,” ujarnya.

Penguatan koordinasi ini menegaskan komitmen bersama antara Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ Nasional untuk menghadirkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak luas.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan umat sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis pembangunan nasional.