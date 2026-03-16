Bulan suci selalu punya cara sendiri untuk mengetuk pintu kepedulian. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kawasan pesisir, sebuah oase kemanusiaan tercipta di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Melalui payung Corporate Social Responsibility (CSR) PIK2, kolaborasi raksasa Agung Sedayu Group dan Salim Group kembali menunjukkan sisi humanisnya.

Rabu, 11 Maret 2026, suasana haru sekaligus bahagia menyelimuti aula pertemuan di Sukadiri. Tak kurang dari 450 anak yatim piatu yang berasal dari sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang berkumpul.

Mereka bukan sekadar datang untuk menerima buah tangan, melainkan menjadi saksi bagaimana sinergi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat bisa berjalan beriringan.

Menanam Harapan, Menuai Senyum

Estate Management Director Agung Sedayu Group, Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M, hadir langsung di tengah-tengah anak-anak tersebut. Pria yang dikenal santun ini tak banyak mengumbar janji. Baginya, aksi nyata jauh lebih berbicara dibandingkan retorika belaka.

“Hari ini, PIK2 membagikan beberapa bingkisan untuk adik-adik semua. Harapan kami sederhana, semoga ini bisa menjadi secercah kebahagiaan bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin,” ujar Restu dengan nada rendah hati, namun sarat makna.

Pernyataan Restu tersebut mencerminkan filosofi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada struktur beton dan estetika kota, tetapi juga pada pembangunan aspek sosial-spiritual masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Apresiasi dari Akar Rumput

Gayung pun bersambut. Kehadiran pihak swasta yang aktif menjangkau masyarakat bawah mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Camat Sukadiri, Ahmad Saepul Anwar, S.Sos., S.IP., M.Si., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah mulia yang sangat dinantikan.

“Kami sangat berterima kasih kepada PIK2. Kegiatan santunan yatim dan buka puasa bersama ini adalah bentuk nyata kepedulian yang menyentuh langsung kebutuhan warga kami,” tutur Ahmad Saepul.

Senada dengan sang Camat, wajah sumringah tampak dari Husein, salah satu penerima santunan asal Pakuhaji. Bocah ini tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, saya sangat senang. Ini sangat membantu saya dan keluarga di rumah,” ucapnya singkat namun tulus.

Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan di Sukadiri ini menjadi bukti autentik bahwa kolaborasi lintas sektor --perusahaan, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga media-- adalah kunci utama dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

CSR PIK2 nampaknya ingin menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar entitas bisnis. Lebih dari itu, mereka berupaya menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.