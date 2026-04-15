WakafTech menguat, ZIS digital kini menjelma sebagai senjata baru umat dalam menjawab tantangan sosial global. Momentum ini mengemuka pasca gelaran Global WaqfTech Conference and Exhibition 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menegaskan arah baru filantropi Islam berbasis teknologi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI tampil sebagai representasi Indonesia dalam mendorong penguatan sistem terpadu antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui transformasi digital, khususnya dalam aspek fundraising.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan penghimpunan sekaligus memperluas dampak sosial di tingkat global.

Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS, H. M. Arifin Purwakananta, dalam siaran pers diterima inilah.com, Rabu (15/4/2026), menegaskan digitalisasi menjadi strategi utama dalam memperkuat ekosistem filantropi Islam di era disrupsi teknologi.

“Indonesia percaya bahwa penguatan fundraising digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan penghimpunan zakat dan wakaf sekaligus memperluas dampak sosialnya, khususnya untuk mendukung berbagai program pemberdayaan, termasuk keberlanjutan pendidikan Islam,” ujar Arifin.

Strategi Integrasi ZIS dan Wakaf

Selain transformasi digital, BAZNAS juga menawarkan pendekatan integratif antara zakat dan wakaf sebagai dua pilar utama pembangunan sosial umat.

Model tersebut diyakini mampu menghadirkan solusi komprehensif dalam menjawab kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

“Dengan demikian, keduanya dapat berjalan beriringan dalam menjawab berbagai tantangan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, zakat berperan sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, wakaf dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Dalam implementasinya, dana wakaf produktif diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan pendidikan, sedangkan zakat difokuskan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,” jelasnya.

Digitalisasi dan Kepercayaan Publik

Transformasi digital yang didorong BAZNAS tidak hanya menyasar peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas.

Sistem pelaporan yang lebih terbuka serta pengalaman donatur yang semakin baik menjadi bagian dari strategi besar ini.

“Langkah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan global terhadap tata kelola filantropi yang profesional dan terpercaya.

Apresiasi dan Respons Global

Gagasan Indonesia dalam forum internasional tersebut mendapat respons positif. Direktur Awqaf Africa, Ibrahim Abdul Mugis, mengapresiasi kontribusi BAZNAS dalam pengembangan wakaf digital global.

Ia menilai pendekatan berbasis teknologi dan integrasi instrumen keuangan sosial yang disampaikan Indonesia memberikan nilai tambah signifikan dalam memperkuat ekosistem wakaf dunia.

Forum tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dr. Noor Suhaida Kasri dari ISRA Institute INCEIF University, Dr. Muhsin Nor Paizin dari Akademi Zakat PPZ MAIWP, Dr. Reza Beikzadeh sebagai Inter AI Scientist and AI Specialist Digital Carbon Ledger, serta Prof. Emeritus Dr. Barjoyai Bardai dari Malaysia University of Science and Technology (MUST).

Arah Baru Filantropi Islam Global

Diselenggarakan secara hybrid pada 10 hingga 12 April 2026, Global WaqfTech Conference and Exhibition menjadi wadah strategis untuk membangun sistem wakaf berbasis digital yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.

Menguatnya WakafTech menandai pergeseran besar dalam pengelolaan filantropi Islam.