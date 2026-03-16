Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bersolek menyambut bulan suci. Melalui inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PIK2, gelaran Ramadan Festival 2026 resmi dibuka di Masjid Al-Ikhlas PIK.

Acara yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 Maret 2026 ini, bukan sekadar perayaan, melainkan potret harmoni antara syiar agama, pelestarian seni budaya, dan penguatan ekonomi lokal.

Menghidupkan Tradisi lewat Kompetisi

Masjid Al-Ikhlas PIK mendadak riuh dengan gema selawat dan tabuhan ritmis. Festival tahun ini menonjolkan tiga kategori perlombaan utama: Lomba Tabuh Bedug Sholawat, Hadroh Kreasi, dan Marawis Umum. Peserta dari berbagai daerah adu kreativitas, menampilkan aransemen musik Islami nusantara yang tetap relevan di tengah modernitas.

"Festival ini bukan sekadar ajang lomba. Ini adalah wadah kolaborasi untuk memastikan seni Islami tetap lestari," ujar Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas, Eka Agus, di lokasi acara.

Pemberdayaan UMKM dan Sentuhan Hiburan

Tak hanya urusan batiniah, festival ini turut menggerakkan roda ekonomi warga. Deretan booth kuliner dari UMKM binaan Agung Sedayu Group memanjakan pengunjung dengan aneka takjil dan hidangan tradisional.

Suasana semakin cair dengan kehadiran musisi rock Candil yang tampil membawakan lagu-lagu Islami versi akustik. Tak canggung, sang vokalis pun turun langsung membagikan takjil kepada para pengunjung, menambah kehangatan interaksi di pelataran masjid.

Kepedulian Sosial: Lebih dari Sekadar Seremonial

Sebagai bentuk nyata kepedulian, CSR PIK2 menyediakan fasilitas cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum. Selain itu, dilakukan pula pembagian paket sembako untuk warga prasejahtera.

Eka Agus menegaskan bahwa sinergi dengan CSR PIK2 merupakan langkah konkret dalam memakmurkan masjid. "Ada bazaar UMKM, musik akustik, hingga lomba-lomba. Ini kolaborasi yang sangat baik. Kita bersinergi untuk menebar manfaat bagi sesama," imbuhnya.