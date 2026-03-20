Upaya menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah krisis kemanusiaan terus dilakukan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI membangun tujuh tenda kelas darurat bagi anak-anak di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara, Palestina.

Fasilitas belajar sementara itu dihadirkan untuk mendukung kegiatan pendidikan anak-anak yang terdampak situasi konflik berkepanjangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kemanusiaan untuk memastikan anak-anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan, meskipun berada dalam kondisi darurat yang penuh keterbatasan.

Ruang Belajar Darurat

Melalui program ini, BAZNAS menyediakan ruang belajar sementara yang dilengkapi meja dan kursi agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih nyaman.

Di tengah reruntuhan dan keterbatasan fasilitas, kehadiran ruang belajar ini menjadi harapan baru bagi generasi muda Palestina.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menegaskan pentingnya menjaga akses pendidikan bagi anak-anak, bahkan dalam situasi krisis sekalipun.

“Kami ingin anak-anak di Gaza tetap memiliki ruang belajar yang aman dan layak. Tenda kelas darurat ini diharapkan membantu mereka melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada di tengah situasi yang sulit,” ujar Sodik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Dukungan Psikososial Anak

Ia menambahkan, pembangunan fasilitas ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan psikososial bagi anak-anak yang hidup di tengah tekanan konflik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan dorongan dan kepercayaan kepada BAZNAS sehingga dapat melaksanakan program ini, juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan bantuannya melalui BAZNAS sehingga berbagai program kemanusiaan, termasuk penyediaan kelas darurat ini, dapat terus dihadirkan bagi saudara-saudara kita di Palestina,” tambahnya.

Secara teknis, fasilitas kelas darurat di Beit Lahia ini dirancang mampu menampung hingga 100 anak. Kegiatan belajar dibagi ke dalam dua sesi, masing-masing diikuti sekitar 45 hingga 50 siswa.

Selain tenda yang kokoh, sarana pendukung seperti meja dan kursi turut disediakan guna meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses belajar.

Kisah Haru Gaza

Di balik angka dan program tersebut, tersimpan kisah haru dari para penerima manfaat. Zeina Al Motawaq (8), seorang siswa sekolah dasar, mengungkapkan perubahan besar yang ia rasakan setelah hadirnya fasilitas ini.

"Kami dulu sangat kesulitan. Kami duduk di lantai saat menulis, sampai-sampai punggung kami terasa sakit. Kami sangat bersyukur sekarang sudah ada meja dan kursi yang disediakan di kelas baru ini. Terima kasih banyak masyarakat Indonesia, terima kasih BAZNAS," ungkap Zeina.

Kisah Zeina menjadi gambaran nyata bagaimana intervensi sederhana seperti meja, kursi, dan tenda dapat mengembalikan semangat belajar anak-anak di wilayah konflik.

Selain pembangunan tenda kelas darurat, BAZNAS juga terus menggulirkan berbagai program bantuan kemanusiaan lainnya. Bantuan tersebut meliputi paket pangan, hidangan berbuka puasa, layanan kesehatan, hingga distribusi air bersih, pakaian, dan selimut.

Tidak hanya itu, pembangunan fasilitas darurat lain seperti tenda pemukiman, tenda rumah, hingga tenda masjid juga dilakukan sebagai bagian dari upaya menyokong kehidupan dasar masyarakat Palestina.