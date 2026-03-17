Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 1 Aceh Besar menggelar kegiatan berbagi takjil gratis kepada masyarakat pada Senin (15/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program Ramadan yang bertujuan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di kalangan pelajar.

Sejak siang hari, para siswa bersama guru dan pengelola asrama telah menyiapkan berbagai menu takjil di dapur asrama. Proses memasak dilakukan secara gotong royong sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah menjelang waktu berbuka puasa.

Di depan sekolah, para siswa terlihat berdiri di tepi jalan sambil membawa kotak berisi takjil. Mereka membagikan makanan kepada para pengendara yang melintas dengan penuh antusias. Respons masyarakat pun terlihat positif, terutama bagi mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka hampir tiba.

Salah seorang warga, Ahmad, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai aksi berbagi yang dilakukan para siswa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian anak-anak dan pihak sekolah. Kegiatan seperti ini sangat membantu, terutama bagi yang masih di perjalanan menjelang berbuka,” ujarnya.

Salah satu siswa, Abdul Qodir, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga. Ia merasakan langsung makna berbagi saat melihat masyarakat menerima takjil dengan senyum.

“Saya senang bisa ikut berbagi. Ke depan saya ingin lebih sering melakukan kegiatan seperti ini,” katanya.

Menjelang waktu berbuka, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah bertema Nuzulul Qur’an yang disampaikan oleh guru agama setempat. Setelah itu, seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan, serta jajaran Sentra Darussa’adah melaksanakan buka puasa bersama.

Ketua kegiatan, Rizki Hawalaina, mengatakan program ini dirancang untuk membangun karakter siswa melalui pengalaman langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan berbagi menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kepedulian sosial.

“Kami ingin siswa merasakan langsung makna berbagi dan terdorong untuk terus berbuat baik,” ujarnya.

Kepala SRMA 1 Aceh Besar, Ilza Satriadi, menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin setiap tahun. Ia menilai program tersebut tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa.