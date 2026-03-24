Dompet Dhuafa mencatat pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebesar 15,2 persen selama Ramadan 1447 Hijriah. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi berbasis keagamaan, sekaligus menguatkan posisi lembaga tersebut sebagai salah satu pengelola zakat nasional.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Ahmad Juwaini, menyatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik dalam menunaikan kewajiban sosial melalui lembaga resmi. “Kenaikan ini bukan hanya capaian lembaga, tetapi bukti bahwa kepedulian masyarakat terus tumbuh,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Kampanye “Berzakat Itu Kalcer” menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan tersebut. Program ini menyasar kelompok muda, khususnya milenial dan Gen Z, dengan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif terhadap tren digital. Hasilnya terlihat dari dominasi transaksi digital yang mencapai 77,7 persen dari total penghimpunan.

Selain itu, jumlah donatur baru juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 72,8 persen. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan strategi perluasan basis donatur melalui kanal digital dan kolaborasi lintas sektor.

Selama Ramadan, Dompet Dhuafa menjalankan sejumlah program unggulan seperti Grebek Kampung, Mudik Kalcer, Borong Dagangan Saudaramu, Tebar Parcel Ramadan, hingga Tebar Zakat Fitrah. Program-program tersebut menyasar berbagai kelompok rentan, mulai dari pekerja informal hingga masyarakat terdampak ekonomi.

Dana yang terhimpun ditargetkan menjangkau sekitar 750 ribu penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, hingga program pendidikan.

Dompet Dhuafa juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas dampak program. Selama Ramadan, lembaga ini menggandeng mitra pengelola zakat, jaringan cabang nasional dan internasional, serta tokoh publik untuk meningkatkan jangkauan kampanye dan distribusi bantuan.

Sebagai lembaga filantropi yang telah beroperasi lebih dari tiga dekade, Dompet Dhuafa mengedepankan tata kelola berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas. Organisasi ini mengelola program dalam lima pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kebencanaan, serta dakwah dan budaya.