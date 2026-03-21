Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto membagikan sejumlah paket bahan kebutuhan pokok usai menjalankan ibadah salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama warga penyintas bencana banjir di Masjid Darussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu.

Usai salat Id, Prabowo bersilaturahmi dan menyapa warga setempat untuk menyerahkan paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada perwakilan warga penerima di depan masjid.

Presiden kemudian menyapa warga yang antusias menyambutnya di halaman masjid. Warga juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Prabowo. Ada pula warga yang menyapa dan meminta Tunjangan Hari Raya (THR).

Di sela-sela interaksi dengan warga, Presiden Prabowo juga meninjau hunian sementara (huntara) di sekitar Masjid Darussalam yang dibangun untuk warga penyintas bencana banjir di Aceh Tamiang.

Prabowo juga memberikan keterangan kepada awak media sebelum meninggalkan Masjid Darussalam dan kembali menyapa warga dari atas mobil Kepresidenan RI.

Setelah Prabowo meninggalkan lokasi, warga pun masih memadati halaman masjid untuk mengambil sembako yang dimuat dengan dua truk.

Saat kunjungannya untuk menjalankan salat Id dan halal bihalal di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.