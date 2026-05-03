Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan komitmennya dalam membantu pemulihan korban bencana di wilayah Sumatera melalui serangkaian program strategis.

Tak sekadar bantuan darurat, MUI menyiapkan langkah berkelanjutan mulai dari beasiswa pendidikan hingga rehabilitasi ratusan rumah bagi masyarakat terdampak.

Program itu menyasar tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Fokus utama bantuan diarahkan kepada kelompok rentan seperti santri, peserta didik madrasah, yatim piatu, serta tenaga pendidik di lingkungan pesantren dan madrasah.

Fokus Pendidikan Pascabencana

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Kiai Mabroer, menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas utama agar proses belajar tidak terhenti di tengah situasi krisis.

“Bantuan pendidikan ini ada yang kita kerjasamakan dengan Baznas, seperti penyediaan perlengkapan sekolah. Sementara yang kita tangani langsung berupa beasiswa untuk santri, murid madrasah, yatim piatu, termasuk para guru,“ ujarnya dalam laporan MUI Digital dikutip inilah.com, Minggu (5/3/2026)..

Menurutnya, banyak lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya masuk dalam sistem pendataan resmi pemerintah. Kondisi ini membuat sebagian penyintas, terutama dari lingkungan pesantren dan madrasah, belum tersentuh bantuan optimal.

“Masih banyak lembaga pendidikan yang belum masuk dalam sistem pendataan resmi, sehingga perlu ada perhatian khusus dari lembaga seperti MUI,” jelasnya.

Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Ibadah

Selain sektor pendidikan, MUI juga menyiapkan program rehabilitasi hunian dengan target sekitar 800 unit rumah.

Bantuan tersebut diprioritaskan bagi marbot masjid, guru madrasah atau pesantren, serta masyarakat terdampak yang memenuhi kriteria tertentu.

Tak hanya itu, pembangunan masjid di wilayah terdampak juga menjadi bagian dari upaya pemulihan fasilitas sosial-keagamaan.

Langkah itu dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ibadah dan memperkuat ketahanan spiritual masyarakat pascabencana.

Pengawasan Ketat dan Amanah Publik

Mabroer menegaskan seluruh program akan dijalankan dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat demi memastikan bantuan tepat sasaran.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan bantuan yang bersumber dari masyarakat dan para donatur.

“Kami sangat berhati-hati karena ini menyangkut amanah dari masyarakat dan para donatur. Semua mulai dari kriteria penerima, mekanisme penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi akan kami atur secara detail,” tegasnya.

Ia berharap, program-program ini tidak hanya meringankan beban para penyintas, tetapi juga menghadirkan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional di tengah duka yang mereka alami.

“Yang terpenting, para penyintas merasa bahwa mereka tidak sendiri, ada kepedulian dari saudara-saudara mereka di berbagai daerah,” kata dia.