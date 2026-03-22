Suasana Idulfitri 1447 Hijriah membawa makna baru bagi warga Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ancaman banjir rob, kini mereka dapat merayakan Lebaran dengan rasa aman dan tenang.

Bagi Warsana (42), nelayan setempat, perubahan tersebut terasa nyata. Ia dan keluarganya untuk pertama kali merasakan Lebaran tanpa kecemasan akan air laut yang kerap merendam rumah mereka.

“Lebaran sekarang lebih tenang. Lingkungannya bersih, anak-anak juga lebih sehat,” ujar Warsana.

Sebelumnya, Warsana tinggal di kawasan pesisir yang rawan banjir rob. Setiap kali melaut, ia harus meninggalkan keluarga dalam kondisi tidak pasti. Air laut kerap masuk ke rumah, merusak barang, serta berdampak pada kesehatan anak-anaknya.

Kondisi terburuk terjadi pada 2022 ketika banjir besar merobohkan rumahnya. Saat itu, istrinya tengah hamil dan harus dievakuasi dalam situasi darurat. Setelah kejadian tersebut, Warsana dan keluarga terpaksa mengungsi dan tinggal sementara di rumah orang tua.

Harapan baru muncul pada 2025 ketika pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama sejumlah pihak membangun Kampung Nelayan Sejahtera. Kawasan ini dirancang sebagai hunian layak bagi nelayan yang sebelumnya tinggal di wilayah rawan rob.

Sebanyak 93 unit rumah tipe 36 dibangun lengkap dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial berupa masjid, taman, hingga ruang pemberdayaan ekonomi.

Warsana kini menempati salah satu rumah tersebut bersama istri dan tiga anaknya. Ia merasakan perubahan signifikan, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga kualitas hidup keluarga.

“Sekarang kalau melaut sudah tidak khawatir lagi. Anak-anak di rumah aman,” katanya.

Meski kondisi tempat tinggal telah membaik, Warsana tetap bekerja keras. Selain melaut, ia juga bekerja sebagai buruh harian di tempat pelelangan ikan dan menerima jasa angkut barang untuk menambah penghasilan.

Baginya, Lebaran tahun ini bukan soal kemewahan, melainkan tentang rasa aman yang selama ini tidak ia rasakan. Ia merayakan hari raya secara sederhana bersama keluarga di rumah baru yang kini jauh dari ancaman banjir.

Warsana juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang telah membantu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat pesisir.

“Dengan adanya tempat ini, kehidupan kami jauh lebih baik dan lebih tenang,” ujarnya.