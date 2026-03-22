Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) menyalurkan ribuan paket bantuan kemanusiaan ke Palestina pada momentum Ramadan 1447 Hijriah. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak konflik di Jalur Gaza, Deir Balah, Tepi Barat, hingga Yerusalem.

Direktur Eksekutif NU Care–Lazisnu, Riri Khariroh, dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan mitra global agar distribusi lebih tepat sasaran. “Sebanyak 1.626 paket buka bersama dan 2.877 paket iftar mandiri telah disalurkan kepada para pengungsi di kamp-kamp Gaza dan Deir Balah,” ujar Riri.

Selain bantuan pangan, Lazisnu juga mendistribusikan 152 ribu liter air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air akibat rusaknya infrastruktur selama konflik berlangsung. Kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan mendesak di wilayah tersebut, terutama di tengah keterbatasan akses layanan dasar.

Di wilayah Tepi Barat, bantuan berupa paket bahan makanan disalurkan kepada 1.400 penerima manfaat. Sementara itu, di Yerusalem, Lazisnu menyalurkan 350 paket baju Lebaran keluarga dan 1.400 paket Idul Fitri untuk masyarakat yang membutuhkan.

Riri menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ke Palestina merupakan komitmen jangka panjang organisasi. Menurut dia, NU Care–Lazisnu secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap warga Palestina yang telah lama hidup dalam situasi konflik dan keterbatasan.

“Ini sudah menjadi tradisi kami. Sebagai lembaga filantropi Islam di bawah Nahdlatul Ulama, kami memiliki tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” katanya.

Ia menambahkan, Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat solidaritas global terhadap masyarakat yang menghadapi krisis kemanusiaan. Kolaborasi dengan berbagai organisasi internasional dinilai penting untuk memastikan bantuan dapat menjangkau kelompok paling rentan, termasuk pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat.

Riri juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah berkontribusi dalam program tersebut. Ia memastikan seluruh amanah yang diberikan akan disalurkan secara transparan dan berkelanjutan.