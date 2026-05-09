Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mendorong transformasi layanan kurban agar lebih bermakna dan berdampak luas bagi masyarakat.

Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan BAZNAS Fundraising Forum 2026 yang mengusung tema “Kurban Experience: Memberi Makna Lebih untuk Indonesia”, yang digelar secara daring, Jumat (8/5/2026).

Forum itu menjadi momentum penting bagi BAZNAS dalam merumuskan arah baru pengelolaan kurban yang tidak hanya berorientasi pada distribusi, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Ekonomi Umat Jadi Prioritas

Membuka forum tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menegaskan penguatan ekonomi umat harus menjadi fondasi utama dalam membangun kemajuan bangsa.

“Maka kita ingin sekarang membangun visi baru. Visi baru beragama adalah membangun ekonomi umat itu harus seserius, sesungguh-sungguh kita ketika berpolitik, ketika menyelenggarakan haji, membangun masjid, sekolah, pesantren, dan rumah sakit,” jelas Sodik.

Menurutnya, pengelolaan dana umat harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, BAZNAS akan memfokuskan langkah pada tiga pilar utama: penguatan penghimpunan dana umat, pendayagunaan yang adil dan berdampak, serta percepatan digitalisasi secara terpadu.

Sinergi Nasional Perlu Diperkuat

Turut membuka acara, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Abu Rokhmad menekankan pentingnya sinergi antara lembaga amil zakat (LAZ) dan penyuluh agama.

Ia menilai kolaborasi ini sangat krusial dalam memperluas jangkauan layanan kurban sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor tersebut akan menjadi kunci dalam menghadirkan dampak sosial yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui program kurban yang terkelola dengan baik.

Kurban tak Sekadar Ritual Tahunan

Sementara itu, Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan menegaskan kurban harus dimaknai lebih dari sekadar rutinitas ibadah tahunan.

Ia mengajak seluruh pengelola zakat untuk memperkuat dimensi spiritual, filosofis, dan sosial dalam setiap program kurban.

“Fundraising kurban saat ini perlu kembali menguatkan nilai-nilai spiritual masyarakat, dengan menyampaikan makna-makna keagamaan, filosofis, dan sosial secara utuh,” ujarnya.

Menurut Rizaludin, peningkatan kualitas layanan kurban harus didukung oleh strategi komunikasi dakwah yang efektif, perluasan kanal pembayaran, digitalisasi layanan, serta transparansi pelaporan kepada para pekurban.

Digitalisasi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Dalam forum tersebut, Pakar Digital Fundraising sekaligus Direktur Eksekutif LAZNAS Salam Setara Ahmad Mujahid menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kurban.

Ia menjelaskan platform digital dapat mempermudah masyarakat dalam berkurban, termasuk melalui skema pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses.

Selain itu, ia menekankan transparansi dan dokumentasi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Forum tersebut diikuti oleh pimpinan BAZNAS dari seluruh Indonesia serta perwakilan lembaga amil zakat dari berbagai daerah.

Kehadiran mereka memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kurban yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas.