Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia kini diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat, sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada peningkatan ekonomi keluarga.

"Konsep utama program tersebut, yakni bukan hanya menyekolahkan anak, melainkan juga memberdayakan orang tuanya agar setelah anak lulus sekolah, kondisi ekonomi keluarganya ikut meningkat," ujar Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Hadir mendampingi Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, S.HI., M.Si., Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih.

Turut hadir Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqin, Tenaga Ahli Menteri Bidang Konsolidasi Program Pengentasan Kemiskinan Fajar Wahyu Hermawan, beserta jajaran BAZNAS dan Kemensos.

Pendekatan Terintegrasi Atasi Kemiskinan

Dalam skema pemberdayaan ini, keluarga siswa Sekolah Rakyat akan diintegrasikan dengan berbagai program strategis pemerintah.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan rumah tidak layak huni, yang selama ini menjadi kendala karena status kepemilikan lahan.

"Selama ini ada kendala karena sebagian keluarga tinggal di atas tanah yang bukan milik sendiri, sehingga bantuan pemerintah tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu, Baznas diharapkan dapat membantu mengintervensi kasus-kasus seperti ini melalui skema bantuan yang lebih fleksibel," ucap Gus Ipul.

Kolaborasi itu menjadi penting karena fleksibilitas program zakat yang dikelola Baznas dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh bantuan negara secara optimal.

Sinkronisasi Program untuk Dampak Jangka Panjang

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menilai sinergi dengan Kemensos sebagai momentum strategis untuk memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, program-program pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Baznas memiliki banyak irisan dengan program Kemensos.

"Oleh karena itu, ke depan program-program kedua lembaga akan lebih terkoordinasi dan fokus, tidak hanya sebatas distribusi bantuan bersifat karitatif (belas kasih), tetapi diarahkan menjadi program yang berdampak jangka panjang dan melembaga," katanya.

Sodik menjelaskan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan sesuai ketentuan syariat mengenai penerima manfaat (asnaf), yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program prioritas.

Program tersebut mencakup sektor pendidikan seperti pembangunan sekolah dan beasiswa, layanan kesehatan melalui rumah sehat dan poliklinik, pemberdayaan usaha kecil, dakwah, hingga program kemanusiaan.

Fokus Program Prioritas dan Data Terpadu

Dalam pembahasan bersama, sejumlah sektor prioritas yang akan digarap meliputi perumahan, pendidikan, pangan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Untuk program Sekolah Rakyat, pemerintah telah menanggung seluruh biaya pendidikan, sementara Baznas akan berperan dalam mendukung aspek pendukung seperti renovasi rumah orang tua siswa.

Seluruh intervensi program akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi rujukan utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

"Baznas juga telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan memperoleh izin menggunakan DTSEN sebagai pedoman kerja. Dengan penggunaan data yang sama, program bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik," ucap Sodik.

Transformasi Bantuan dari Karitatif ke Pemberdayaan

Kolaborasi Kemensos dan Baznas menandai pergeseran paradigma dalam penanganan kemiskinan, dari sekadar bantuan jangka pendek menuju pemberdayaan berkelanjutan.

Dengan menggabungkan kekuatan negara dan filantropi Islam, program ini diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi peningkatan kualitas hidup keluarga miskin di Indonesia.