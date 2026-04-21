Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam resmi memperpanjang izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada Dompet Dhuafa. Penyerahan Surat Keputusan (SK) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran lembaga zakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Direktur Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghofur, menyatakan pemerintah terus mendorong optimalisasi peran lembaga zakat nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, termasuk melalui program berbasis wilayah seperti kampung zakat, kawasan nelayan, hingga wilayah perbatasan.

“Peran lembaga zakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam menanamkan nilai kebangsaan, khususnya di wilayah tapal batas,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, integritas dan dampak nyata menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan penghimpunan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Ahmad Juwaini, menyampaikan perpanjangan izin ini merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat.

“Izin ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan, penyaluran, hingga tata kelola lembaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan dari para donatur, penerima manfaat, serta pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan.

Dompet Dhuafa berharap dengan diperolehnya kembali legalitas sebagai LAZ nasional, kepercayaan publik akan semakin meningkat sehingga penghimpunan dana sosial dapat terus bertumbuh.

Momentum ini juga menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan manfaat program, dengan target mendorong mustahik menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.