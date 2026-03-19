Dompet Dhuafa melalui tim Disaster Management Center Dompet Dhuafa (DMC) menyalurkan 600 paket fidyah bagi penyintas banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat (13/3/2026). Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak selama Ramadan 1447 Hijriah.

Distribusi dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Benua Raja dan Kampung Durian, Kecamatan Rantau. Paket fidyah yang diberikan berupa makanan siap santap untuk berbuka puasa, yang bersumber dari donasi fidyah masyarakat melalui kanal digital Dompet Dhuafa.

Bantuan ini menjadi bagian dari respons kemanusiaan di fase pemulihan pascabanjir, ketika banyak warga masih menghadapi tekanan ekonomi dan keterbatasan akses kebutuhan pokok.

Warga Akui Bantuan Ringankan Beban Ekonomi

Salah satu penerima manfaat, Rani, warga Dusun Melati, Desa Benua Raja, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi setelah banjir.

“Hari ini bisa dapat makanan berbuka puasa. Jadi bisa menghemat pengeluaran. Makanan ini juga bisa untuk sahur,” ujarnya.

Rani menerima lima porsi makanan untuk keluarganya, yang terdiri dari ibu, suami, dan dua anak. Dalam kondisi penghasilan yang belum stabil, bantuan pangan menjadi penopang penting bagi kebutuhan sehari-hari.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para donatur yang telah menyalurkan fidyah melalui Dompet Dhuafa.

“Bersyukur sekali dapat bantuan ini. Terima kasih Dompet Dhuafa, semoga semakin maju dan donaturnya semakin berkah,” kata Rani.

Bagian dari Pendampingan Pemulihan Pascabencana

Penanggung jawab respons DMC Dompet Dhuafa di Aceh Tamiang, Ahmad Yamin, menjelaskan bahwa penyaluran fidyah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pangan, tetapi juga bentuk pendampingan bagi masyarakat dalam masa pemulihan.

“Selain sebagai bantuan pangan, penyaluran ini merupakan komitmen bahwa Dompet Dhuafa hadir turut mendampingi penguatan di masa pemulihan,” ujarnya.

Program fidyah ini memanfaatkan dana dari donatur yang menunaikan kewajiban fidyah, kemudian dikonversi menjadi makanan siap saji bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya penyintas bencana.