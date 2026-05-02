Hari Raya Idul Adha 1447 H tinggal menghitung hari. Menjelang momen tersebut, Dompet Dhuafa kembali menginisiasi distribusi daging kurban ke pelosok negeri hingga wilayah konflik, termasuk Palestina.



Pada tahun ini, Dompet Dhuafa menargetkan penyaluran daging kurban ke 102 kabupaten/kota dan 788 desa dengan melibatkan 48 peternak.



Tak hanya di dalam negeri, distribusi daging kurban juga akan menjangkau tujuh negara melalui kerja sama dengan tiga mitra global, meliputi Myanmar, Somalia, Suriah, Lebanon, Yordania, Sudan, dan Palestina.



"Sejak 1994, perjalanan Dompet Dhuafa menyalurkan kurban terus tumbuh. Dari ratusan hewan hingaa kini telah menianakau pelosok negeri bahkan luar negeri," kata Ahmad Juwaini selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).



"Bukan sekadar distribusi, tapi tentang menguatkan peternak, menciptakan senyuman hingga kebermanfaatan bagi pekurban, peternaknva hingga penerima manfaatnva," ujarnya lagi.



Pemilihan daerah maupun negara penerima manfaat kurban didasarkan pada sejumlah pertimbangan.

Untuk wilayah seperti Lebanon hingga Palestina, kondisi konflik berkepanjangan serta keterbatasan akses pangan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat setempat. Karena itu, kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas distribusi bantuan kurban tahun ini.



Lebih lanjut, Ahmad Juwaini mengarakan misi kurban yang Dompet Dhuafa hadirkan bukan sekadar tentang daging yang dibagikan, tapi juga tentang hadirnya rasa peduli. Tentang hangatnya persaudaraan yang melintasi batas negara. Tentang pesan bahwa mereka tidak sendiri.



Setali tiga uang, di kurban kali ini Dompet Dhuafa menghadirkan layanan Kurban Express (Jual Langsung) sebagai bagian dari The Kurban Series.