Program Iftar Ramadan yang diinisiasi Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan bersama Tigalapan menjangkau 2.900 pengungsi di Gaza Utara, Palestina, di tengah keterbatasan akses pangan akibat krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.

Penyaluran bantuan dilakukan pada Sabtu (15 Maret 2026/26 Ramadan 1447 Hijriah) di dua titik utama, yakni Pusat Pengungsian Al-Fatimiyah dan Pusat Pengungsian Al-Insaniyah. Bantuan yang diberikan berupa hidangan berbuka puasa siap santap, terdiri dari nasi, sayur, dan daging yang didistribusikan langsung kepada para pengungsi.

Program ini menjadi respons atas kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, khususnya dalam pemenuhan pangan selama Ramadan. Di tengah kondisi keterbatasan, kehadiran makanan berbuka tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi para pengungsi.

Distribusi dilakukan secara terkoordinasi bersama tim lapangan dan relawan lokal untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Pendekatan ini dinilai penting guna menjaga efektivitas distribusi di wilayah dengan akses terbatas seperti Gaza Utara.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan, Pandu Heru Satrio, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan donasi kemanusiaan.

“Program ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan donasi. Melalui kolaborasi dengan mitra strategis, kami memastikan setiap amanah masyarakat tersalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Kolaborasi lintas negara ini juga menunjukkan peran organisasi kemanusiaan Indonesia dalam memperluas jangkauan bantuan global, khususnya bagi masyarakat terdampak konflik di Palestina.

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai penguat solidaritas kemanusiaan lintas batas. Dompet Dhuafa bersama mitra dan para donatur berupaya menghadirkan bantuan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga memberikan harapan bagi para pengungsi di tengah situasi krisis yang berkepanjangan.