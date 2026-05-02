Lembaga amil zakat Nasional, Dompet Dhuafa berencana melakukan penyebaran hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Sumatera, khususnya yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025 lalu.

Ini disampaikan Ahmad Juwaini selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam peluncuran program bertajuk 'The Kurban Series' menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H, di Jakarta Selatan, Sabtu (2/5/2026).

Ini sekaligus melengkapi program Tebar Hewan Kurban (THK) yang sudah dijalankan Dompet Dhuafa sejak 1994 lalu.

"Dan sudah pasti tahun ini yang khas adalah kami berkurban di wilayah bencana, yaitu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Khususnya di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena di akhir tahun lalu tiga daerah ini terkena bencana banjir dan longsor yang sangat hebat bencananya," kata Ahmad Juwaini.

"Sehingga kami juga berkesempatan mendistribusikan hewan kurban nanti kepada saudara-saudara kita yang memang terkena dampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut," ujarnya lagi.

Namun demikian, Ahmad Juwaini tidak menyebutkan detil berapa jumlah dan jenis hewan kurban yang akan ditebar ke tiga provinsi di Sumatera tersebut.

"Kami tidak berdasarkan satu provinsi jumlahnya harus sama. Prinsipnya kami membagi sesuai kebutuhan, berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan yang ada di sana," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Ahmad Juwaini juga menjelaskan filosofi di balik pemilihan tema The Kurban Series tahun ini.

"Kemudian yang sangat penting di kesempatan kali ini, kami mengambil tema sengaja 'The Kurban Series', untuk mengingatkan satu hal. Bahwa sebenarnya memang sebaiknya kurban kita itu kurban yang terbaik, ya," katanya.

Ia menambahkan bahwa aspek esensial dari ibadah ini bukan sekadar pada fisik hewan yang dikurbankan, melainkan pada ketulusan niat pelakunya.

"Sebenarnya dari kurban itu ketakwaannya, bukan fisik hewannya, tapi sebenarnya ketakwaan kita, keimanan kita yang membuat bersedia kita berkurban, beramal kurban, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di beberapa hadis disebut, memang sebaiknya kurban itu yang besar dan gemuk. Itu juga disebut dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga beberapa perawi hadis lainnya," lanjutnya.