Komitmen solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina kembali ditunjukkan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Pada momentum suci Ramadan 1447 Hijriah, lembaga filantropi di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini mengirimkan ribuan paket bantuan untuk masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan berkepanjangan di wilayah Palestina.

Langkah tersebut bukan sekadar aksi sosial tahunan, melainkan bagian dari tradisi panjang solidaritas umat Islam Indonesia terhadap perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina, khususnya mereka yang hidup di bawah tekanan konflik dan keterbatasan akses kebutuhan dasar.

Direktur Eksekutif NU Care–LAZISNU Riri Khariroh melalui keterangan di Jakarta dikutip inilah.com, Kamis (26/3/2026), menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan mitra global menyalurkan sebanyak 1.626 paket buka bersama serta 2.877 paket iftar mandiri bagi para pengungsi di kamp-kamp pengungsian di Gaza dan Deir Balah.

Bantuan tersebut menjadi sangat berarti di tengah kondisi yang serba terbatas, di mana akses terhadap makanan layak kerap menjadi tantangan harian bagi para pengungsi.

Ramadan, yang seharusnya menjadi bulan penuh kedamaian, justru dilalui dengan keterbatasan dan ketidakpastian oleh banyak warga Palestina.

Selain itu, bantuan air bersih sebanyak 152 ribu liter juga didistribusikan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air akibat rusaknya infrastruktur selama konflik.

Di wilayah lain, bantuan berupa paket bahan makanan disalurkan kepada 1.400 penerima manfaat di Tepi Barat, juga 350 paket baju Lebaran keluarga serta 1.400 paket Idul Fitri di Yerusalem.

Distribusi bantuan ini menunjukkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kebutuhan pangan, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan lain seperti kebutuhan air bersih dan kebahagiaan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

"Ini memang sudah menjadi tradisi NU Care-LAZISNU sejak lama. Sebagai lembaga filantropi Islam di bawah Nahdlatul Ulama, NU Care-LAZISNU memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap nasib warga Palestina yang mengalami penjajahan sejak lama," kata Riri.

Riri menyebut kondisi di wilayah-wilayah tersebut juga sangat memprihatinkan sehingga NU Care-LAZISNU berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.

Situasi di Gaza, Deir Balah, hingga Yerusalem masih menghadapi tekanan berat akibat konflik yang berkepanjangan.

Kerusakan infrastruktur, terbatasnya akses logistik, serta meningkatnya jumlah pengungsi membuat bantuan kemanusiaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Ramadan, kata dia, menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas global terhadap masyarakat yang hidup di tengah krisis kemanusiaan.

Salah satunya melalui kolaborasi NU Care-LAZISNU yang dibangun bersama mitra global.

"Melalui organisasi-organisasi ini, bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Jaringan yang dimiliki mitra global NU Care di Yerusalem memungkinkan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, termasuk mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian di wilayah Gaza maupun wilayah lainnya di Palestina," ujarnya.

Kolaborasi lintas negara ini menjadi kunci efektivitas distribusi bantuan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat pembatasan dan kondisi keamanan yang tidak stabil.

Di akhir keterangannya, Riri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan amanahnya melalui LAZISNU.

Ia memastikan bantuan yang diberikan akan terus dikelola secara profesional dan disalurkan secara berkelanjutan.

"Insya Allah amanah tersebut akan kami jaga dan salurkan sebaik-baiknya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," tutur Riri.