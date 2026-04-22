Upaya dakwah berbasis komunitas yang dijalankan Dompet Dhuafa melalui Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa) menunjukkan pendekatan inklusif dengan menjangkau kelompok marjinal. Salah satu yang menjadi sasaran adalah komunitas punk di Kota Bogor, Jawa Barat, yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

Melalui program Dakwah Komunitas, para dai melakukan pendampingan rutin berupa pengajian, pembelajaran ibadah, serta aktivitas sosial. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berlangsung secara berkelanjutan selama beberapa tahun.

Kang Gugun, anggota komunitas punk yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mengaku mendapatkan ruang baru untuk memperbaiki diri. Ia menyebut keterlibatan Cordofa membuka akses pembinaan spiritual yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Sudah hampir lima tahun kita ngaji bareng Pak Ustaz Budi Jafar (Dai Cordofa). Kegiatannya ada pengajian, ada juga pembinaan. Kita belajar ngaji, salat, belajar wudu,” kata Kang Gugun dalam kegiatan Halalbihalal Cordofa di Bogor.

Ia menambahkan, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek spiritual, tetapi juga mendorong aktivitas sosial di kalangan komunitas. Sejumlah anggota punk mulai terlibat dalam kegiatan berbagi kepada masyarakat rentan.

“Takjil dan makanan buka puasa itu hasil dari kita menabung, dan menyisihkan hasil kita ngamen. Setelah terkumpul, kita bagikan ke pemulung, pengemis, dan anak-anak jalanan,” ujarnya.

Selain pembagian takjil saat Ramadan, komunitas ini juga menyalurkan bantuan kepada dhuafa dan janda di wilayah Bogor. Pada kegiatan Halalbihalal, mereka turut membagikan makanan kepada pengemudi ojek daring, pemulung, dan pengemis di jalanan.

Kang Gugun menilai, kegiatan tersebut menjadi cara untuk mengubah persepsi publik terhadap komunitas punk. Menurutnya, stigma yang melekat sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Orang-orang selalu memandang kita sebelah mata hanya karena cara hidup kita. Tapi yang tidak mereka tahu adalah kita juga punya keinginan untuk berbuat baik,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Layanan Dakwah Dompet Dhuafa, Ahmad Pranggono, menegaskan bahwa dakwah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia menyebut komunitas jalanan, termasuk punk, memiliki kebutuhan pembinaan spiritual yang tidak berbeda dengan kelompok lainnya.

“Setiap umat bisa tersentuh dakwah. Anak-anak jalanan juga bisa mengaji, belajar Islam, dan melakukan kegiatan sosial,” kata Ahmad.

Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap komunitas punk tidak bisa dilakukan secara instan. Proses pendampingan memerlukan waktu, kedekatan, dan konsistensi.

“Apakah mereka akan hijrah atau tidak, harapannya tentu ke arah yang lebih baik. Tapi proses ini tidak bisa dipaksakan. Yang penting kita dampingi,” ujarnya.