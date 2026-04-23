Komitmen memperkuat pengelolaan wakaf uang berbasis produktivitas kembali ditegaskan melalui pengembangan skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), awal pekan ini, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Dilansir dari laporan MUI DIgital, Kamis (23/4/2026), forum tersebut menghadirkan unsur pemerintah dan otoritas terkait, mulai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, hingga para nazhir.

Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi pengelolaan wakaf uang agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Sekretaris Lembaga Wakaf MUI, Andi Yudi Hendrawan, menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan CWLS.

Ia menilai skema ini mampu mengintegrasikan nilai sosial wakaf dengan sistem keuangan negara melalui instrumen sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi solusi atas tantangan klasik pengelolaan wakaf yang selama ini cenderung belum optimal. Dengan CWLS, dana wakaf tidak hanya tersimpan, tetapi juga diinvestasikan secara aman dan produktif.

“Lembaga Wakaf MUI melihat CWLS sebagai instrumen yang tidak hanya menjaga nilai pokok wakaf, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, imbal hasil dari penempatan dana wakaf pada sukuk negara dapat dimanfaatkan oleh nazhir untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Skema tersebut dinilai mampu menghadirkan dampak sosial yang lebih luas dan terukur.

Di sisi lain, Wakil Ketua Lembaga Wakaf MUI Bidang Pengembangan Wakaf Uang, A. Iskandar Zulkarnaen, menyoroti pentingnya penguatan regulasi dalam implementasi CWLS.

Ia menegaskan instrumen itu memiliki dasar hukum kuat sebagai bagian dari SBSN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Iskandar menjelaskan, dalam praktiknya CWLS menggunakan akad mu’aqqat (temporer), di mana wakif menyerahkan dana untuk jangka waktu tertentu dengan jaminan pengembalian pokok secara utuh saat jatuh tempo. Hal tersebut memberikan kepastian dan rasa aman bagi para wakif.

Selain itu, pengelolaan dana dilakukan melalui akad wakalah bil ujrah, dengan pemerintah bertindak sebagai wakil dalam mengelola dana untuk pembiayaan proyek berbasis SBSN.

Imbal hasil dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada nazhir sebagai penerima manfaat (mauquf ‘alaih), sekaligus mendukung operasional kelembagaan.

“Penguatan peran nazhir, termasuk dalam aspek pembiayaan operasional, perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi regulasi wakaf ke depan,” ungkap Iskandar.

FGD tersebut menegaskan, CWLS bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan bagian dari transformasi tata kelola wakaf menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berdampak luas.