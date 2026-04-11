Charity Padel Tournament bertajuk “Pulihkan Negeri Dengan Aksi” berhasil menjadi wadah penggalangan dana kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Kegiatan tersebut mempertemukan olahraga, solidaritas sosial, dan kepedulian kemanusiaan dalam satu panggung aksi nyata.

Turnamen yang digelar BAZNAS RI bersama All in One Indonesia, Asosiasi Padel, dan Smash Padel tersebut berlangsung di Smash Padel, Sabtu (11/4/2026), dan diikuti oleh berbagai komunitas padel dari berbagai daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., serta Pimpinan BAZNAS RI Hj. Neyla Saida Anwar, SS, SE, SH, M.Hum., yang memberikan dukungan langsung terhadap gerakan kemanusiaan tersebut.

Dana yang terkumpul dari turnamen ini berasal dari hadiah kompetisi, di mana juara pertama memperoleh Rp5 juta dan juara kedua Rp2,5 juta.

Seluruh dana tersebut disalurkan melalui BAZNAS RI untuk mendukung program kemanusiaan, termasuk penanganan korban banjir dan longsor di Sumatra.

Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang memadukan olahraga dan aksi sosial tersebut.

“Padel adalah olahraga yang mengandalkan kerja sama tim, komunikasi, dan kegembiraan. Nilai-nilai inilah yang ingin kita bawa ke dalam aksi sosial kita hari ini. Setiap langkah kita di lapangan hari ini adalah langkah nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh dana yang terkumpul akan difokuskan untuk membantu masyarakat terdampak di Sumatra dan Aceh.

“Jadi, meskipun ada yang kalah di papan skor nanti, sebenarnya di mata kemanusiaan, kita semua adalah pemenang. Tetap jaga sportivitas, nikmati pertandingannya, dan mari kita jadikan komunitas padel ini sebagai motor penggerak kebaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Hj. Neyla Saida Anwar menekankan pentingnya keberlanjutan aksi sosial dari kegiatan tersebut.

“BAZNAS di sini hadir untuk memastikan kontribusi ini tidak hanya berhenti pada momentum ini saja, namun benar-benar berdampak khususnya untuk recovery Sumatra. Dan kami berharap permainan Padel ini energinya dari energi olahraga kita ubah menjadi energi sosial kemanusiaan,” ujarnya.

Salah satu peserta, Joe Arifianto dari Komunitas EJ-Sporteam, mengaku antusias mengikuti turnamen ini karena menggabungkan olahraga dengan aksi sosial yang nyata.

“BAZNAS ini terpercaya ya, karena juga sering dan pasti tepat sasaran dan juga disampaikan kepada yang membutuhkan. Jadi karena kita melihat penyelenggaraan BAZNAS ya kita nggak ragu-ragu sih untuk langsung join,” jelasnya.

Selain pertandingan, kegiatan ini juga diramaikan oleh kehadiran berbagai UMKM binaan BAZNAS RI yang menampilkan produk unggulan.

Tersedia pula Gerai Zakat BAZNAS RI yang memudahkan peserta dan pengunjung menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung.