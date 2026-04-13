Lembaga Amil Zakat Nasional dan Nazhir Wakaf Baitulmaal Muamalat (BMM) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sepanjang Ramadan 2026, sebanyak 33.905 penerima manfaat memperoleh bantuan lewat sejumlah program di berbagai daerah di Tanah Air hingga Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberdayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif BMM Tegar Sangga Barkah mengungkapkan, Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi BMM untuk hadir lebih dekat ke masyarakat.

Terlebih dalam mendukung pemulihan penyintas bencana di Sumatera.

“Melalui interaksi langsung dengan penerima manfaat, kucuran bantuan menyasar pemberdayaan untuk jangka panjang,” ujar Tegar dalam siaran pers diterima inilah.com, Senin (13/4/2026).

Strategi itu, lanjut dia, menjadi bentuk kepedulian BMM dalam menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tegar menjelaskan, sejumlah program yang menjadi fokus pada Ramadan 1447 H di antaranya paket berbuka puasa, bingkisan Ramadan, hingga paket Lebaran ceria.

Selain itu, BMM juga menyelenggarakan belanja bareng yatim, fidyah, pengadaan tenda darurat, zakat maal, serta mengkoordinir pengumpulan zakat fitrah.

Khusus untuk penanganan bencana di Sumatera, BMM menyalurkan bantuan keberlanjutan berupa pengadaan sumur komunal dan filterisasi air bersih.

Langkah tersebut dilakukan karena warga kesulitan mengakses air bersih akibat rusaknya infrastruktur dan pencemaran sumber air.

Dukungan untuk Palestina

Sementara itu, dukungan untuk Palestina diwujudkan dalam bentuk pangan sahur dan berbuka puasa, serta layanan kesehatan dan psikososial bagi anak-anak di Institut Al Amal, Gaza City.

Program itu diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi mental dan emosional sekaligus mencegah terjadinya gangguan psikologis yang lebih berat.

Tegar juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan mitra yang telah mempercayakan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui BMM.

“Kami memastikan amanah tersebut telah disalurkan kepada penerima manfaat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.