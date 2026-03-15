Jurnalis Filantropi Indonesia (JUFI) menjalankan amalan sosial ke daerah pelosok yang selama ini tak tersentuh. Kegiatan mulia bertajuk Ramadan Bahagia ini, digelar di Kampung Cibadak, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang digelar pada Sabtu (14/3/2026), meliputi santunan Ramadan, tausiyah, pelatihan totok punggung, serta buka puasa bersama masyarakat setempat.

Ketua JUFI, Wiyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari organisasi yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya, program serupa digelar di Kuningan (Cirebon), Semarang, dan Lampung.

“Kami ingin Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu setiap Ramadan kami berkeliling ke berbagai daerah,” ujar Wiyanto yang dikenal ramah itu.

Selain kegiatan sosial, kata dia, JUFI juga menjalankan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya program renovasi sekolah di Rumpin, Bogor, serta pengembangan sekolah alam di Bekasi yang dilakukan bersama lembaga zakat.

JUFI juga mengadakan pelatihan konten kreator dan jurnalistik dakwah di sejumlah masjid, termasuk di Masjid At-Taqwa KH Noer Ali, Bekasi.

“Pelatihan ini bertujuan menjadi sarana dakwah sekaligus mengajarkan masyarakat untuk menyaring informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoaks, sebagaimana perintah Al-Qur’an untuk melakukan tabayyun,” katanya.

Program Ramadan Bahagia tahun ini mengusung tema 'Berkah Berdaya Senyuman Para Buruh Tani Teh' dan menyasar masyarakat sekitar perkebunan, khususnya para buruh tani teh di wilayah Rancabali.

Perwakilan Mandiri Amal Insani (MAI), Maya Kusuma mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi kedua antara MAI dan JUFI. Sebelumnya, kedua lembaga tersebut juga menggelar khitanan massal di Cikalong Wetan, Purwakarta.

“Alhamdulillah kali ini rezekinya Kampung Cibadak. Kami juga memohon doa agar para donatur yang menitipkan amanahnya melalui MAI dan JUFI diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki,” ujarnya.

Selain santunan, JUFI bersama MAI juga menjalankan program renovasi fasilitas ibadah berupa bantuan pengeras suara, perbaikan toilet dan tempat wudu serta pembaruan karpet Masjid Al Ikhlas.

Pengurus Serikat Pekerja PT Cibuni, Yosep, menyampaikan apresiasi kepada para donatur atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat di sekitar perkebunan.

“Kami sangat bersyukur atas kunjungan dan bantuan ini, mulai dari sembako hingga perbaikan musala. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut di wilayah perkebunan Cibuni,” katanya.

Sementara itu, Ustaz Abdurahman dari Totok Punggung Indonesia memberikan pelatihan singkat kepada peserta mengenai teknik totok punggung untuk menjaga kesehatan tubuh.

Ia menjelaskan bahwa banyak keluhan kesehatan, seperti sakit kepala, nyeri kaki, hingga kaku pada tangan, sering berkaitan dengan sirkulasi darah yang tidak lancar dari bagian punggung.

“Sering kali orang mengira sumber sakit ada di bagian yang terasa nyeri. Padahal, dalam banyak kasus sumbernya ada di punggung karena aliran darah tidak lancar dari sana ke bagian tubuh lainnya,” ujar Abdurahman.

Ia mencontohkan, keluhan seperti kaki sakit, tangan kaku saat bangun tidur, atau sakit kepala dapat berhubungan dengan penyumbatan pada aliran darah yang berawal dari punggung.

“Karena itu kita belajar totok punggung. Tujuannya agar aliran darah kembali lancar sehingga tubuh terasa lebih ringan dan sehat,” katanya.

Dalam pelatihan tersebut, ia juga mengingatkan para peserta agar mempelajari teknik tersebut dengan niat yang baik.

“Niat pertama untuk berdakwah, kedua untuk menolong orang, dan kalau bisa menjadi jalan untuk membantu sesama. Manfaat ekonomi boleh saja, tapi yang utama tetap untuk kebaikan,” ujarnya.