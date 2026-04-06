PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) bersama Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) memperkuat sinergi dalam penyaluran dana sosial keagamaan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyerahan zakat nasabah dan infak perusahaan, sekaligus peluncuran fitur Donasi (Zakat, Infak, Sedekah) pada aplikasi mobile banking BSya by BCA Syariah.

Peluncuran fitur ini menjadi strategi penting untuk memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara digital melalui lembaga amil zakat terpercaya, termasuk BAZNAS RI.

Inisiatif itu juga menegaskan komitmen BCA Syariah dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berdampak.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum, menegaskan zakat, infak, dan sedekah memiliki peran krusial dalam membangun kekuatan ekonomi umat sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

“Zakat, infak, dan sedekah merupakan sarana untuk saling mendukung dan menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama," ujar Yuli pada acara penerimaan dana zakat nasabah & sedekah pada menu Islami di BSYA by BCA Syariah kepada BAZNAS RI di Kantor Pusat BAZNAS RI, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Melalui kolaborasi dengan BAZNAS, lanjut dia, pihaknya berupaya mendekatkan masyarakat pada penghimpunan dana yang memberikan dampak nyata bagi para mustahik.

Kolaborasi antara BCA Syariah dan BAZNAS RI telah berjalan konsisten dalam penyaluran dana zakat nasabah.

Hingga 2025, kerja sama ini telah menjangkau 82 mustahik pelaku usaha mikro. Mereka mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, BCA Syariah juga menyerahkan dana zakat nasabah serta infak perusahaan kepada BAZNAS RI.

Penyaluran itu diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat (mustahik) dan memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc., menyambut positif inovasi tersebut.

Ia menilai digitalisasi layanan zakat menjadi langkah maju dalam mempermudah masyarakat.

“Ini merupakan sebuah inovasi layanan digital dan kami sangat bersyukur karena masyarakat semakin mudah untuk membayar zakat fitrah, serta infak dan sedekah dengan lebih praktis langsung dari mobile banking BSya by BCA Syariah," katanya.

Seiring perkembangan kebutuhan nasabah, BCA Syariah menghadirkan fitur Donasi pada aplikasi BSya.

Fitur tersebut memungkinkan penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara mudah, aman, serta terintegrasi langsung melalui perangkat mobile.

“Kami ingin menjadi sahabat berkah bagi nasabah dan semakin memudahkan berbagi kebaikan,” pungkas Yuli.