Sebagai bentuk kepedulian kepada prajurit yang gugur, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI turut meringankan beban keluarga almarhum sebagai wujud solidaritas dan penghormatan atas jasa-jasanya

Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pasca peristiwa gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

BAZNAS menegaskan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam bantuan kemanusiaan global, tetapi juga dalam memberikan perhatian kepada keluarga pejuang bangsa yang telah berkorban.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi para prajurit yang telah gugur.

“Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Sodik dalam keterangan resminya diterima inilah.com, Jumat (3/4/2026).

Ia menegaskan, dukungan kepada keluarga prajurit merupakan bentuk nyata penghargaan atas pengabdian mereka dalam menjaga perdamaian dunia dan kehormatan bangsa.

BAZNAS juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan dan memperkuat solidaritas bagi keluarga yang ditinggalkan.

Upaya ini diharapkan dapat menjadi penguat moral sekaligus bukti negara dan masyarakat tidak melupakan jasa para pahlawan yang gugur dalam tugas kemanusiaan.

BAZNAS juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Insiden tersebut terjadi saat para prajurit menjalankan tugas dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Minggu (29/3/2026) dan Senin (30/3/2026).

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya tiga prajurit terbaik bangsa: Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Selain korban gugur, lima prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, serta Praka Deni Rianto.

Jadi Teladan dan Kehormatan Bangsa

BAZNAS menegaskan, duka ini terasa sangat mendalam karena lembaga tersebut memiliki kedekatan emosional dengan TNI dalam berbagai misi kemanusiaan, khususnya di kawasan Timur Tengah, termasuk dalam membantu rakyat Palestina.

Menurut Sodik, para prajurit yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT.

Mereka yang wafat dalam perjuangan membela negara dan menjaga kehormatan bangsa dinilai sebagai syuhada.

“Pengorbanan mereka menjadi teladan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sodik juga menegaskan komitmen BAZNAS untuk terus berkontribusi dalam misi kemanusiaan global, terutama dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.

Dia menekankan BAZNAS dengan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus memberikan dukungan dan bantuan kepada perjuangan rakyat Palestina yang hingga saat ini yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan penderitaan.