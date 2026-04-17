Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menghadirkan kemudahan berkurban di era digital sekaligus memastikan dampaknya menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia.

Melalui program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026, BAZNAS mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran modern agar masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban secara mudah, cepat, dan tepercaya, sembari mendorong kesejahteraan peternak kecil di daerah.

Peluncuran program tersebut disampaikan Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4/2026), bersama jajaran pimpinan BAZNAS, di antaranya Wakil Ketua Zainut Tauhid Sa'adi, Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, serta Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat.

Sodik menegaskan, kurban bukan sekadar ibadah tahunan, tetapi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan.

“Potensi kurban di Indonesia sangat besar, bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga sebagai penguatan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Sodik.

Potensi Kurban Nasional

Menurutnya, pada 2025, potensi ekonomi kurban nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp34,85 triliun.

"Ini merupakan kekuatan besar umat yang harus dikelola secara optimal agar manfaatnya semakin luas," kata Sodik.

Secara empirik, pada 2025 realisasi kurban yang dikelola BAZNAS dan LAZ mencapai sekitar Rp2,3 triliun atau setara 790.554 ekor domba/kambing.

Sementara itu, penghimpunan mandiri oleh ormas, DKM, dan masyarakat luas mencapai Rp18,8 triliun atau setara 1.962.575 ekor. Total capaian kurban nasional pun menembus Rp21,1 triliun.

Menghadapi 2026, BAZNAS menetapkan target penghimpunan 1 juta ekor domba/kambing dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun.

“Untuk tahun ini, setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti kapasitas, basis pengumpulan, ketersediaan hewan ternak, serta kondisi ekonomi masyarakat, ditetapkan target sebanyak 1 juta ekor domba/kambing dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun yang akan dikelola oleh BAZNAS se-Indonesia dan LAZ,” ujar Sodik.

Dampak Berlapis Kurban

Keunggulan program itu terletak pada dampak berlapis yang dihasilkan. Hewan kurban yang disalurkan berasal dari program pemberdayaan peternak mustahik melalui Balai Ternak BAZNAS di berbagai daerah.

“Para peternak tidak hanya menerima bantuan ternak, tetapi juga pendampingan menyeluruh, mulai dari budidaya hingga penguatan usaha. Sehingga ketika masyarakat berkurban melalui BAZNAS, mereka turut memberdayakan ekonomi peternak kecil,” jelasnya.

BAZNAS juga menargetkan penghimpunan minimal 6.000 ekor setara domba/kambing pada tahun ini, di luar kontribusi BAZNAS daerah dan mitra lainnya. Ribuan ternak telah disiapkan untuk memastikan program berjalan optimal.

Dari sisi distribusi, BAZNAS memastikan penyaluran kurban menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), kawasan rawan pangan, serta wilayah minim akses daging kurban.

Selain dalam bentuk segar, inovasi juga dilakukan melalui kurban olahan dan kemasan kaleng untuk menjangkau daerah sulit akses.

BAZNAS menegaskan komitmennya dalam pengelolaan profesional dengan prinsip 3A: Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

“Dengan prinsip ini, masyarakat tidak perlu ragu. Kurban yang ditunaikan melalui BAZNAS tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga aman secara tata kelola dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Akses Digital Kurban

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan menjelaskan kemudahan layanan pembayaran yang semakin luas melalui integrasi kanal digital dan fisik.

Dia menjelaskan, pada tahun lalu, kontribusi pembayaran melalui kanal website resmi BAZNAS mencapai sekitar 80 persen.

Saat ini, lanjut Rizaludin, beberapa bank juga telah terintegrasi, serta tersedia marketplace dan fintech yang turut berkontribusi sekitar 6,8 persen.

"Dengan demikian, jika ada yang ingin membayar kurban, cukup mengakses platform tersebut, lalu memilih jenis kurban yang tersedia, yaitu tiga kategori, strandar, medium dan premium,” ujarnya.

Adapun dalam program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI juga menetapkan pilihan harga kurban yang variatif dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat menunaikan ibadah sesuai kemampuan sekaligus tetap memberikan dampak luas bagi penerima manfaat.

Untuk kategori domba/kambing (doka), tersedia tiga pilihan, yakni standar seharga Rp2.450.000, medium Rp2.900.000, dan premium Rp3.100.000. Sementara itu, untuk kurban sapi ditetapkan sebesar Rp21.000.000 per ekor.

BAZNAS juga menghadirkan inovasi kurban dalam bentuk olahan, yakni kurban kaleng dengan nilai Rp21.000.000 per ekor, yang setara dengan 250 kaleng dan dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses distribusi daging segar.

Dengan variasi pilihan tersebut, BAZNAS memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkurban secara fleksibel, sekaligus memastikan distribusi manfaat dapat dirasakan lebih merata hingga ke pelosok negeri.

Melalui program tersebut, BAZNAS mengajak masyarakat menjadikan kurban sebagai ibadah yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan umat, khususnya masyarakat desa.