Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan menghadirkan program Balai Ternak, salah satunya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Balai Ternak yang berlokasi di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB merupakan titik ke-59 dari total 70 lokasi program Balai Ternak yang dikembangkan BAZNAS RI di berbagai daerah.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Sodik Mudjahid menegaskan komitmen BAZNAS dalam memastikan program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi mustahik.

“Kami ingin memastikan, salah satu program utama BAZNAS, yakni pemberdayaan umat melalui Balai Ternak di NTB, benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar laporan yang menyenangkan. Dan saya pastikan, memang memberikan manfaat,” ujar Sodik, di Balai Ternak Lombok Tengah, NTB, Kamis (23/4/2026).

Sodik menjelaskan, program Balai Ternak di Lombok Tengah melibatkan 30 peternak mustahik, dengan total 57 ekor sapi Bali, yang terdiri atas satu pejantan, 29 indukan, dan 27 bakalan jantan.

Sodik menyampaikan, untuk total bantuan yang dialokasikan BAZNAS dalam program Balai Ternak di Lombok Tengah ini sebesar Rp806.250.000, dengan unit cost sekitar Rp26.875.000 per peternak.

"Bantuan tersebut mencakup pembangunan kandang, rumah pakan, rumah kompos, bantuan ternak dan pakan, hingga penguatan sistem peternakan terintegrasi," jelas Sodik.

"Alhamdulillah dari program ini mampu meningkatkan pendapatan peternak sekitar Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan, ditambah potensi penghasilan dari pengolahan kompos dan akses pemasaran yang lebih luas," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sodik menegaskan, BAZNAS akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan program serupa di berbagai wilayah, termasuk peluang penambahan titik di NTB, dengan indikator keberhasilan pada perkembangan usaha dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Sodik juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus mendukung pelaksanaan program BAZNAS di daerah.

"Kami (BAZNAS) juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar dan mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat serta peningkatan ekonomi desa," kata Sodik.