Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi meluncurkan program BAZNAS Microfinance Majelis Taklim (BMMT) bersama Muslimat NU, Aisyiyah, dan Fatayat di kantor BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Program tersebut menjadi langkah konkret memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui pemberdayaan perempuan di majelis taklim.

Peluncuran ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si, Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Dr. KH. M. Imdadun Rahmat, M.Si, Direktur Pendayagunaan dan Penyaluran UPZ dan CSR Eka Budhi Sulistyo, Wakil Ketua PP Muslimat NU Dr. Hj. Romlah Widayati, M.A., Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif PP Muslimat NU Dily Nusron Wahid, serta Ketua Bidang Ekonomi PP Fatayat NU Hj. Wafa Fatria Ummah, M.Si.

Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si, menegaskan peluncuran ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi bagian dari visi besar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar lebih produktif dan berdampak luas.

"Alhamdulillah, hari ini BAZNAS resmi meluncurkan program strategis BAZNAS Microfinance Majelis Taklim. Ini merupakan ikhtiar baru untuk memberikan akses modal berbasis syariat guna menjauhkan umat dari praktik-praktik yang menjerat ekonomi mereka melalui pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat,” ujar Zainut.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses permodalan selama ini membuat masyarakat kecil rentan terjerat pinjaman online maupun rentenir.

Karena itu, BAZNAS hadir menawarkan pembiayaan yang berkeadilan dan tanpa bunga.

“Melalui program ini, kami berharap Majelis Taklim tidak hanya sekadar menjadi tempat pertumbuhan nilai spiritual, tetapi juga berkembang menjadi kelompok dengan usaha kreatif dan produktif,” kata Zainut.

Melalui sentuhan permodalan ini, lanjut dia, kreativitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat zakat, dari yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif

Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Dr. KH. M. Imdadun Rahmat, M.Si, mengungkapkan program itu telah menunjukkan capaian awal yang signifikan melalui kolaborasi dengan organisasi perempuan.

"Sejauh ini, BMMT telah melayani 1.309 penerima manfaat yang tersebar di 23 provinsi dan 28 kabupaten/kota. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp3.195.995.000," ungkap Imdadun.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Muslimat NU, Aisyiyah, dan Fatayat NU, yang dinilai menjadi kekuatan utama dalam memperluas dampak program di akar rumput.

Wakil Ketua PP Muslimat NU Dr. Hj. Romlah Widayati, M.A., menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, BMMT menjadi solusi nyata bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.

“Khusus untuk Muslimat NU, kami memiliki hampir 70.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Romlah.

Dia menambahkan dengan bantuan modal usaha ini, jadi kegiatan di Majelis Taklim tidak hanya terfokus pada pengajian dan ilmu agama saja, tetapi mampu memberdayakan ekonomi keluarga dan harapannya bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Dr. Utik Bidayati S.E., M.M., menilai program tersebut juga akan meningkatkan keterlibatan anggota majelis taklim dalam kegiatan ekonomi produktif.

"Melalui inisiatif ini, para anggota memiliki keterikatan yang lebih kuat untuk hadir di Majelis Taklim, tidak hanya untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga untuk memperluas wawasan ekonomi bahkan mendapatkan akses permodalan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi PP Fatayat NU Hj. Wafa Fatria Ummah, M.Si, menegaskan fokus program pada pengembangan usaha yang sudah berjalan, khususnya sektor kuliner yang banyak digeluti ibu-ibu muda.

"Mengingat banyak ibu muda yang sudah memiliki usaha, rekomendasi kami difokuskan pada pengembangan usaha yang sudah berjalan agar skalanya meningkat. Kami juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kreativitas para kader dalam mengelola produk mereka," jelasnya.