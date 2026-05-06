Upaya menghadirkan harapan di tengah kehancuran kembali ditunjukkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Lembaga zakat nasional itu resmi mengoperasikan empat unit tenda sekolah bagi anak-anak pengungsi di wilayah Az-Zawayda, sebagai respons atas hancurnya fasilitas pendidikan formal akibat konflik berkepanjangan di Gaza.

Langkah itu menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Indonesia dalam menjaga akses pendidikan bagi anak-anak Palestina yang terdampak perang, sekaligus menghadirkan ruang aman bagi tumbuhnya harapan di tengah situasi krisis.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menegaskan kehadiran sekolah darurat ini bukan sekadar fasilitas sementara, tetapi simbol nyata kepedulian dan investasi masa depan generasi Gaza.

"Kami memahami bahwa pendidikan tidak boleh terhenti meski dalam situasi perang. Tenda-tenda ini adalah simbol harapan agar anak-anak Gaza tetap memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan," jelas Sodik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta diterima inilah.com, Rabu (6/5/2026).

Menjawab Krisis Pendidikan di Tengah Konflik

Agresi yang terus berlangsung telah melumpuhkan sistem pendidikan di Gaza. Banyak sekolah hancur, ruang belajar hilang, dan anak-anak terpaksa hidup dalam kondisi pengungsian tanpa akses pendidikan yang layak.

Untuk menjawab kondisi tersebut, BAZNAS mendirikan sekolah darurat di sekitar Kamp “Ard Az-Zaitoun”, salah satu titik pengungsian padat di Gaza Tengah. Empat unit tenda sekolah yang dibangun mampu menampung sekitar 550 hingga 600 pelajar dari berbagai jenjang, baik laki-laki maupun perempuan.

Menariknya, sistem pembelajaran tetap mengacu pada kurikulum resmi Palestina. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan pendidikan formal, meskipun berlangsung dalam kondisi darurat.

Selain pelajaran akademik, sekolah ini juga menghadirkan program tambahan berupa pendidikan agama dan hafalan Alquran. Program tersebut telah menarik minat sekitar 100 peserta didik, menunjukkan tingginya antusiasme anak-anak terhadap pembelajaran yang menyentuh aspek spiritual sekaligus emosional.

Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Dalam operasionalnya, BAZNAS menggandeng mitra lokal, Darul Quran Alkarim Wassunah, untuk memastikan distribusi bantuan dan kegiatan belajar mengajar berjalan efektif.

“Pengawasan operasional di lapangan dilakukan langsung oleh mitra lokal, Darul Quran Alkarim Wassunah, guna menjamin distribusi bantuan dan proses belajar berjalan lancar. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memulihkan psikologis anak-anak Gaza melalui lingkungan sekolah yang aman dan terstruktur di tengah keterbatasan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan kapasitas, kegiatan belajar dibagi dalam empat sesi berdasarkan gender dan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMP. Skema ini memungkinkan seluruh siswa tetap mendapatkan akses belajar secara merata.

Tangis Haru di Tengah Harapan

Kehadiran sekolah darurat ini disambut dengan antusiasme luar biasa oleh anak-anak Gaza. Setelah sekian lama terputus dari dunia pendidikan, mereka akhirnya kembali merasakan suasana belajar yang penuh makna.

Suasana haru tak terelakkan ketika anak-anak tersebut berkumpul di tenda-tenda sederhana, membawa semangat baru di tengah keterbatasan. Bahkan, dalam satu momen yang menggugah, mereka secara serempak menyuarakan identitas dan semangat perjuangan mereka.

Mereka dengan lantang meneriakkan "Kemuliaan dan keabadian bagi para syuhada kita yang saleh dan Al-Quds milik kita."

Seruan tersebut menjadi simbol bahwa pendidikan di Gaza bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang menjaga jati diri, memori kolektif, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Pendidikan sebagai Simbol Ketahanan

Di tengah reruntuhan konflik, sekolah darurat ini menjadi bukti harapan tidak pernah benar-benar padam.

Tenda-tenda sederhana itu kini menjelma menjadi ruang ketahanan, tempat anak-anak Gaza kembali bermimpi, belajar, dan menatap masa depan.