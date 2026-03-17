Liga Muslim Dunia menyalurkan bantuan senilai 1 juta riyal Saudi atau sekitar Rp4,5 miliar kepada masyarakat Aceh. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung tradisi Meugang yang rutin dilakukan masyarakat setempat menjelang Idul Fitri, sekaligus membantu warga terdampak banjir bandang.

"Sebagai bentuk salah satu implementasi kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Desember 2025, Liga Muslim Dunia membantu masyarakat Aceh terdampak banjir bandang", ujar Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan melalui 150 pondok pesantren yang tersebar di 14 kabupaten di Aceh. Bantuan diwujudkan dalam bentuk 90 ekor sapi serta 13.500 bingkisan Lebaran yang diperuntukkan bagi santri, asatidz, dan masyarakat di sekitar pesantren.

Penyaluran bantuan Liga Muslim Dunia kepada masyarakat Aceh menjelang Idul Fitri. (Foto: Dok Pribadi).

Menurut Muzani, distribusi bantuan dilakukan beberapa hari menjelang Idul Fitri, sekaligus memperkuat tradisi Meugang, yakni kebiasaan masyarakat Aceh mengonsumsi hidangan berbahan daging menjelang hari raya.

Proses pendistribusian bantuan dikoordinasikan oleh Pengasuh Pesantren Ummul Aiman Samalanga sekaligus Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku Waled Nuruzzahri, bersama Dr. Iskandar Zulkarnain dan Pimpinan Pondok Modern Tazakka Batang, KH Anizar Masyhadi.

"Atas bantuannya, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, para ulama, tokoh dan pimpinan pesantren di Aceh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Sekjen Liga Muslim Dunia HE. Syaikh Abdul Karim Al-Issa dan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani", jelas Anizar Masyhadi.

Distribusi bantuan jelang Lebaran untuk mendukung tradisi Meugang di Aceh. (Foto: Dok Pribadi)

"Atas arahan Ketua MPR RI dan koordinasi dengan Gubernur, Wagub, para Bupati, ulama dan tokoh, alhamdulillah pelaksanaan pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar diberbagai daerah di Aceh", ujar Anizar.