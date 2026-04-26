Arab Saudi kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu rakyat Palestina, melalui Pusat Bantuan dan Pertolongan Kemanusiaan Raja Salman atau King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief).

Pemerintah Saudi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok rentan di Jalur Gaza, dengan fokus pada pembinaan keterampilan dan penciptaan peluang kerja berkelanjutan.

Langkah itu menjadi angin segar di tengah kondisi ekonomi Gaza yang masih terpuruk akibat konflik berkepanjangan dan keterbatasan akses kerja.

Program tersebut diharapkan mampu membuka jalan kemandirian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan kemanusiaan.

“KSrelief menandatangani melalui konferensi video sebuah program eksekutif bersama dengan Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok rentan dan penyandang disabilitas di Jalur Gaza, yang akan memberi manfaat bagi 1.000 orang,” tulis keterangan resmi Kerajaan dilansir dari SPA, Minggu (26/4/2026).

Kesepakatan itu dijalin bersama Saudi Center for Culture and Heritage sebagai mitra pelaksana.

Kolaborasi tersebut menandai pendekatan baru dalam bantuan kemanusiaan, dari sekadar bantuan darurat menuju penguatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Menurut SPA, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Asisten Pengawas Umum untuk Operasi dan Program KSrelief, Insinyur Ahmed Al-Baiz, dan Ketua Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi, Dr. Issam Fathi Abu Khalil.

Program itu dirancang secara komprehensif dengan menitikberatkan pada pelatihan vokasional dan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Para penerima manfaat akan dibekali keterampilan praktis agar mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

“Program ini mencakup pelatihan bagi para penerima manfaat dari kalangan penyandang disabilitas dan mereka yang membutuhkan dalam jalur vokasional dan teknis yang sesuai, mencakup delapan bidang, serta menghubungkan mereka dengan peluang pendapatan yang berkelanjutan,” tulis SPA.

Dengan pendekatan tersebut, program tersebut tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membuka akses nyata terhadap dunia kerja.

Hal ini menjadi sangat penting di Gaza, di mana tingkat pengangguran masih tinggi dan peluang ekonomi sangat terbatas.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Kerajaan Arab Saudi, melalui KSrelief, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membangun kapasitas pemuda di Jalur Gaza.