Padatnya arus lalu lintas Jakarta menjelang waktu berbuka puasa, ribuan pengendara yang terjebak di perempatan Tomang mendapat kejutan sederhana namun bermakna.

OT Group bersama komunitas motor klasik Brotherhood Bikers Community (BBC) Jakarta turun langsung membagikan ribuan paket takjil.

Kegiatan dimulai dari Gedung OT Jakarta Barat, melibatkan puluhan anggota komunitas serta perwakilan manajemen perusahaan.

Mereka bergerak menuju salah satu titik kemacetan utama ibu kota, menghadirkan aksi berbagi di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan lelahnya para pengendara yang masih dalam perjalanan pulang.

Momentum Ramadan menjadi latar kuat kegiatan ini. Di kota besar seperti Jakarta, tak semua orang dapat berbuka puasa dengan nyaman di rumah. Banyak pekerja yang masih berada di jalan saat azan magrib berkumandang.

Melihat kondisi tersebut, OT Group membagikan paket takjil berisi produk unggulannya, seperti minuman teh siap saji, wafer, biskuit, serta camilan praktis yang mudah dikonsumsi di perjalanan.

Head of Marketing Communication OT Group, Verawati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

“Ramadan bukan sekadar momentum berbagi, tapi tentang hadir secara nyata bagi masyarakat. Kami ingin produk OT menjadi teman yang menghangatkan momen berbuka di tengah perjalanan,” ujarnya, Rabu (18/03/2026).

Kolaborasi dengan Brotherhood Bikers Community Jakarta juga menjadi cerminan kuatnya solidaritas komunitas. Dunia otomotif yang lekat dengan semangat kebersamaan dinilai mampu menjadi mitra strategis dalam aksi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Captain BBC Jakarta, Arief Purnomo Suntoso, menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahun komunitas ke-13.