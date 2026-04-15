Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berupa 15.000 paket sembako akhirnya diterima oleh masyarakat Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut menjadi secercah harapan di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan yang masih melanda wilayah tersebut.

Kedatangan bantuan itu disambut dengan penuh haru dan kebahagiaan oleh warga Gaza. Di tengah keterbatasan akses pangan, blokade, serta tekanan konflik yang belum mereda, bantuan dari Indonesia menjadi simbol solidaritas nyata umat Islam dan masyarakat dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Sebelumnya, bantuan tersebut telah dilepas secara resmi oleh Ketua BAZNAS RI pada Februari 2026.

Pelepasan tersebut merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan Indonesia yang terus berupaya hadir membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza yang menjadi salah satu wilayah paling terdampak.

Distribusi Lintas Negara

Sekretaris Utama BAZNAS RI sekaligus Sekretaris Satgas Palestina, Subhan Cholid, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan distribusi bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses pengiriman dan koordinasi lintas negara yang panjang, bantuan yang berasal dari masyarakat Indonesia akhirnya tiba dan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Gaza,” ujar Subhan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, diterima inilah.com, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, proses distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza bukan perkara mudah. Diperlukan koordinasi lintas negara serta kerja sama dengan berbagai mitra internasional agar bantuan dapat sampai ke wilayah terdampak.

Amanah dari Rakyat

Dalam hal ini, BAZNAS bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan di Mesir, yaitu Misr Alkhoir, untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

“Bantuan tersebut adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera kami (BAZNAS) distribusikan secara bertanggung jawab melalui mitra terpercaya di lapangan. Kami memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada seluruh pihak yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Keberhasilan distribusi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari para muzaki (pemberi zakat), para amil, hingga mitra kemanusiaan di lapangan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan.

Subhan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang telah menunjukkan kepedulian tinggi terhadap Palestina.

Ia menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar distribusi logistik, tetapi juga wujud nyata ukhuwah Islamiyah dan solidaritas kemanusiaan global.

Komitmen Berkelanjutan

Lebih lanjut, BAZNAS berkomitmen untuk terus mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pengelola zakat nasional dalam menyalurkan amanah masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadi penting di tengah situasi Gaza yang masih membutuhkan dukungan internasional secara konsisten.

Bantuan kemanusiaan seperti ini diharapkan tidak hanya meringankan beban sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mendukung ketahanan hidup masyarakat Palestina.